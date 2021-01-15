Позиция Украины по Беларуси навязана извне - Курылев

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение, продиктованное извне, которое в очередной раз показывает непоследовательность украинской политики. Таким мнением в эфире "Беларусь 1" поделился директор российского Центра исследований постсоветских стран, профессор кафедры Российского университета дружбы народов Константин Курылев, сообщает БЕЛТА.

"Она никогда не была независима. События 2014 года фактически сделали Украину окончательно управляемым государством извне. Это нужно учитывать с точки зрения выстраивания отношений с ней. Поэтому они сделали то, что вполне от них можно было ожидать, от того политического режима, который в стране существует", - сказал Константин Курылев.

Российский эксперт добавил, что это было предсказуемо. "Да, они развернулись в сторону Президента Лукашенко, и, действительно, сближение наблюдалось, когда он сыграл известную положительную роль в переговорном процессе, площадку предоставил. Но как только начались вот эти события внутри Беларуси, конечно же, Украина вполне предсказуемо сделала соответствующий разворот и продемонстрировала свои истинные устремления, точнее, истинные устремления тех сил, которые за ней стоят, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, - подчеркнул он.-0-