Права человека используются как предлог для оказания давления и вмешательства во внутренние дела Беларуси - Чэнь Сюй

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай неизменно выступает против вмешательства во внутренние дела и подрыва суверенитета других стран под предлогом защиты прав человека. Об этом заявил Постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, выступая 24 марта на заседании Совета ООН по правам человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Китая в Беларуси.

Китайская делегация на заседании проголосовала против проекта резолюции о правах человека в Беларуси, представленного странами ЕС.

Чэнь Сюй заявил, что в данной резолюции "игнорируются усилия и достижения правительства Беларуси по поощрению и защите прав человека, а права человека используются как предлог для оказания давления и вмешательства во внутренние дела Беларуси, такая политизация вопросов прав человека только подорвет доверие к Совету по правам человека".

Чэнь Сюй отметил, что ранее частое вмешательство некоторых стран - авторов проекта резолюции привело к региональной нестабильности. Данные государства не только закрывают на это глаза, но и вводят односторонние принудительные меры против других стран, включая Беларусь, под предлогом защиты прав человека, в действительности же серьезно подрывая права жителей соответствующих стран.-0-