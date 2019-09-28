Правительства Беларуси и Китая заключат соглашение об открытии генконсульства в Чунцине

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства Беларуси и Китая заключат соглашение об открытии генерального консульства в Чунцине путем обмена нотами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 сентября текущего года №660, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

На осуществление необходимых процедур уполномочено Министерство иностранных дел.

Как сообщалось ранее, генеральное консульство Беларуси в Чунцине (Китайская Народная Республика) планируется открыть в 2020 году. Генконсульства Беларуси в Китае есть уже в Гуанчжоу и Шанхае.

Чунцин - крупный город центрального подчинения в центральной части Китая, на его территории проживают более 30 млн человек. Этот город является центром железнодорожного сообщения Китая с Европой. У Чунцина установлены побратимские отношения с Минской областью.-0-