27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Германией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Петер Деттмар

По словам Сергея Румаса, Германия традиционно является для Беларуси очень значимым партнером, в правительстве Беларуси высоко ценят личный вклад Петера Деттмара в дело сближения стран, укрепление двустороннего сотрудничества в различных областях.

"Вы действительно за время нахождения в Беларуси помогли продвинуть отношения с Германией во многих областях, - отметил премьер-министр. - Мы искренне надеемся, что ваш преемник продолжит эту линию, и мы дальше будем двигаться по пути укрепления хороших взаимоотношений с Германией".

Сергей Румас обратил внимание, что в последнее время растет товарооборот Беларуси и Германии, взаимные инвестиции, есть хорошие контакты по линии министерств, парламентов, бизнеса двух стран.

Петер Деттмар поблагодарил белорусское правительство за доверие и отметил результативное плодотворное сотрудничество со многими министрами. Он выразил уверенность, что взаимодействие Беларуси и Германии продолжится именно в этом духе. По словам Петера Деттмара, он уже вел беседу со своим преемником на посту посла Германии в Беларуси. "Сложилось впечатление, что он будет продолжать курс, направленный на углубление и расширение двусторонних отношений", - сказал посол.

Германия является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси. В 2018 году она заняла 5-е место по объему товарооборота, 4-е место по объему белорусского экспорта и 3-е место по объему импорта. В 2018 году товарооборот составил $3,3 млрд (116% к 2017 году), экспорт - $1,5 млрд (130,2%), импорт - $1,8 млрд (106,9%). В 2018 году основу белорусского экспорта составили минеральные продукты, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, недрагоценные металлы и изделия из них, легковые автомобили, продукция химической промышленности. Импорт носит ярко выраженный инвестиционный характер. Германия является для Беларуси партнером №1 по поставкам высокотехнологичного оборудования, в том числе для модернизации производственной базы белорусских предприятий.

Германия традиционно входит в пятерку стран - наиболее крупных инвесторов в экономику Беларуси. В Беларуси зарегистрировано 306 организаций с участием германского капитала.-0-

Фото Оксаны Манчук