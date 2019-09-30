Правительство Беларуси рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений с ЕС

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений Беларуси с Европейским союзом, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываю, что вы на своем посту будете продвигать хорошие отношения, которые у нас в последнее время складываются с Евросоюзом. Германия играет ключевую роль в ЕС, и, конечно, от веса Германии во многом зависит политика Евросоюза", - отметил Сергей Румас.

Сергей Румас и Манфред Хутерер

Глава белорусского правительства выразил надежду, что экономическая составляющая будет приоритетом в работе нового посла Германии. Сергей Румас обратил внимание, что в Беларуси работают более 300 компаний с участием германского капитала, Германия традиционно является крупным торговым партнером Беларуси. Вместе с тем он считает, что это не предел для двустороннего сотрудничества.

"У торгово-экономических и инвестиционных отношений Беларуси и Германии есть еще большой потенциал. Мы очень удовлетворены тем, как работает белорусско-германская рабочая группа по торговле и инвестициям и хотели бы, чтобы этот положительный опыт взяла рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству, мы ожидаем возобновления ее работы. Мы также хотели бы, чтобы более активно работал Совет делового сотрудничества. Мы помним годы, когда эта организация была очень активной в продвижении интересов белорусских и немецких бизнесменов", - сказал Сергей Румас.

Манфред Хутерер подтвердил, что Германия готова развивать торгово-экономические и инвестиционные отношения с Беларусью, об этом шла речь в Минске во время X Дня немецкой экономики.

Манфред Хутерер

"В последние годы наши отношения очень плодотворно развивались не только в экономическом плане. В политическом плане у нас есть очень тесный диалог между правительствами, и я очень рад, что скоро господин Макей (министр иностранных дел Владимир Макей. - Прим. БЕЛТА) приедет в Германию, чтобы встретится с немецким коллегой", - сказал посол.

Манфред Хутерер отметил, что на крепком фундаменте стороны смогут развивать сотрудничество. "В прошлом мы смогли справиться с вызовами и продолжим справляться, но для этого нужен очень крепкий фундамент - экономический, социальный", - сказал он.-0-