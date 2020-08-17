17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось ранее, глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда Президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.-0-

Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства Указом устанавливается, что в новый состав Совета Министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.