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07 ноября 2019, 13:17

Правовое воспитание граждан нужно совершенствовать - Шатликова

Фото из архива
Фото из архива

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работа по правовому воспитанию граждан нуждается в совершенствовании. Такое мнение высказала сегодня председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова на заседании по выборам членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидат в члены Совета Республики считает, что в высшем законодательном органе обязательно должны работать юристы-практики, которые знают, какими проблемами живет регион. "Считаю, что мне лично будет полезно совмещать работу в Совете Республики с адвокатской деятельностью. Одной из основных своих задач вижу совершенствование работы по оказанию правовой помощи гражданам и субъектам хозяйствования, а также по правовому воспитанию граждан. Это, к слову, две главные задачи, которые государство поставило перед адвокатурой республики", - отметила Тамара Шатликова.

По мнению кандидата в сенаторы, многие правонарушения, особенно в сфере налогового, таможенного, природоохранного законодательства, совершаются из-за незнания гражданами законов, своих прав и обязанностей. "Правовое воспитание граждан рассматриваю как необходимое условие для развития экономики, малого и среднего бизнеса, создания новых предприятий и производств в регионе, которые в свою очередь обеспечат позитивную динамику развития области. Сегодня очень важно знать международное и отечественное право, использовать эти знания при заключении договоров между субъектами хозяйствования", - подчеркнула председатель областной коллегии адвокатов.

Еще одно важное направление - работа с молодежью. "Считаю, что необходимо совершенствовать законодательство с тем, чтобы Беларусь не только не покидали наши граждане, но и она стала привлекательной страной для талантливых, умных, образованных граждан других государств", - сказала кандидат в сенаторы.

В Брестском областном общественно-культурном центре сегодня проходят выборы в члены Совета Республики Национального собрания. Выдвинуто восемь кандидатур. В обсуждении участвуют 496 депутатов базового уровня (82% от их общего числа), которые представляют практически все слои населения области.

В заседании принимают участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, руководители горрайисполкомов, администраций Бреста, член Центральной избирательной комиссии Сергей Калиновский, председатель областного суда Антон Гущин.-0-

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