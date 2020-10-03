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03 октября 2020, 12:04

Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению - МИД

Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения, озвученные накануне МИД Беларуси, по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению. Это следует из ответа пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза на просьбу БЕЛТА прокомментировать заявления МИД Литвы о том, что они не собираются сокращать дипломатический персонал своих дипучреждений в нашей стране, сообщает БЕЛТА.

"Не знаю, может, в силу того, что Линас Линкявичюс (министр иностранных дел Литвы. - Прим. БЕЛТА) уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно. Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД", - подчеркнул Анатолий Глаз.

Он пояснил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет государству достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях. "И они при необходимости будут нами применены. Чтобы не утруждать руководство МИД Литвы поиском, готов даже процитировать, например, статью 11 указанного документа: "При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства", - обратил внимание пресс-секретарь.

"Так что, честно говоря, непонятно, чем мотивировано указанное заявление министра иностранных дел Литвы: то ли не особым знанием Конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов", - добавил представитель МИД.

По его словам, эти комментарии белорусского внешнеполитического ведомства в полной мере относятся и к заявлению руководителя МИД Польши.

"Еще раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации", - заявил Анатолий Глаз.-0-

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