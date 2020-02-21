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21 февраля 2020, 14:22

Предложения в проект повестки заседания Совета глав правительств СНГ рассмотрят 25 февраля

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 25 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В повестке дня шесть вопросов. Постпреды подведут итоги реализации мероприятий, посвященных Году книги в СНГ, рассмотрят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 29 мая в Ташкенте.

Кроме того, члены совета обсудят предложение российской стороны относительно проведения заседания экспертной группы по вопросу создания Комиссии по правам человека СНГ, рассмотрят формирование и исполнение единого бюджета органов Содружества.

На встрече планируется также принять проекты повесток дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей, обсудить подготовку торжественной закладки и открытия Аллеи Дружбы государств СНГ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.-0-

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