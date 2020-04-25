Предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС обсудят 29 апреля на заседании Совета ЕЭК

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 29 апреля в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
К рассмотрению запланировано 20 вопросов, в том числе о ходе работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, карте развития агроиндустрии, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2019 год, о предоставлении Республике Куба статуса государства-наблюдателя.
Кроме того, будет уточнен проект повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного к проведению 19 мая 2020 года.-0-