Председатель Исполкома СНГ: важно защищать интересы друг друга на международных площадках

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для стран СНГ важна взаимная поддержка на международных площадках. На это обратил внимание журналистов по итогам состоявшегося в Минске заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев подчеркнул, что Исполком СНГ, штаб-квартира которого расположена Минске, получает в своей деятельности всестороннюю и постоянную поддержку Беларуси. "Успешное проведение нынешней встречи - итог слаженной совместной продуктивной работы, взаимопонимания и конструктивного подхода ко всем вопросам", - считает он.

Председатель отметил, что во время состоявшейся встречи председательство передано Казахстану и следующее заседание СМИД СНГ в Душанбе в апреле 2022 года уже будет проходить под казахстанским председательством. "Однако в целом Беларусь до конца года сохраняет председательство, и поэтому под белорусским председательством предстоит заседание Совета глав правительств 12 ноября, которое сейчас готовится, предположительно, в очном формате в Бишкеке. Мы общались с кыргызскими коллегами, и они настроены на проведение заседания в очном формате", - сказал Сергей Лебедев.

Председатель поблагодарил глав внешнеполитических ведомств, что они приехали на эту встречу в очном формате. "Это очень важно для нас, потому что внешнеполитические ведомства - главные координаторы, которые осуществляют взаимодействие на международной арене, в том числе и в рамках международных организаций, которой является и СНГ. От того, как работают внешнеполитические ведомства, как они умеют договариваться и согласовывать многие позиции, зависит и решение широкого круга вопросов по сохранению и укреплению интеграционного сотрудничества", - заметил Сергей Лебедев.

Личная встреча в Минске руководителей МИД позволила обсудить многие актуальные, в том числе и болезненные вопросы взаимоотношений как в рамках Содружества, так и в рамках отношений стран СНГ с представителями дальнего зарубежья, добавил председатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев обратил внимание, что сегодня утверждено положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ, работа над которым была очень длительной. "Мы все являемся свидетелями искажения истории, особенно относительно роли и значения Советского Союза, народов стран СНГ в Победе во Второй мировой войне. Очень важно выработать общие подходы, особенно в защите исторической правды, в объективном освещении исторических событий, истории и Советского Союза, и СНГ", - сказал он.

Участники заседания СМИД одобрили план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества, который предусматривает согласование деятельности на международных площадках. "Очень важно защищать интересы друзей, партнеров по СНГ на международных форумах в рамках ООН и других международных организаций", - резюмировал председседатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев поблагодарил белорусскую сторону за организацию очной встречи глав внешнеполитических ведомств, которую назвал успешной и конструктивной.

В ходе мероприятия было рассмотрено 14 вопросов и принято решение о проведении следующего заседания СМИД 8 апреля 2022 года в Душанбе. -0-

Фото Павла Орловского