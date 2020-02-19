Председатель Коллегии ЕЭК посетит Беларусь 27-28 февраля

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочий визит председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича в Беларусь состоится 27-28 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Программой визита запланирован ряд встреч, в том числе с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и главой Администрации Президента Игорем Сергеенко.

Перед поездкой в Беларусь Михаил Мясникович 24-25 февраля посетит Казахстан. В Нур-Султане он проведет переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, председателем Сената Даригой Назарбаевой.

Представитель Беларуси Михаил Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии ЕЭК с 1 февраля. Уже 4 февраля он посетил с визитом Кыргызстан, где встретился с президентом Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и руководителем парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым. 7 февраля председатель Коллегии ЕЭК совершил визит в Ереван. В Армении он провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном, спикером Национального собрания Араратом Мирзояном. Кроме того, 17 февраля в Москве Михаил Мясникович встретился с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.-0-