2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России переизбран Вячеслав Володин. Такое решение единогласно принято на заседании шестьдесят первой сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания.

Кроме того, утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Один из главных вопросов повестки сессии - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".-0-