Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств переизбрана Валентина Матвиенко. Такое решение принято сегодня во время заседания Совета МПА СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Ее кандидатура была поддержана единогласно.

В мероприятии принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Заседание Совета МПА СНГ проходит в формате видеоконференции. Одной из центральных тем заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией COVID-19. Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создания Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ.

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