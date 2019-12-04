Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс дальнейшему развитию объединения, заявил сегодня спикер Михаил Мясникович на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"1 января 2020 года исполнится 5 лет Договору о Евразийском экономическом союзе. Председательство Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. Такая задача поставлена Президентом Беларуси. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для всех участников. Предстоит большая работа по формированию общего рынка без изъятий и ограничений. Надо повышать престиж ЕАЭС, усиливать его роль в социально-экономическом развитии государств-членов", - сказал Михаил Мясникович.

По его словам, международная повестка шестого созыва была насыщенной. Впервые Минск стал площадкой для проведения масштабных международных парламентских мероприятий - Парламентской ассамблеи Центральноевропейской инициативы, заседания Бюро Конференции региональных и местных органов власти "Восточного партнерства", Международного форума национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития.

"Традиционно под эгидой Совета Республики и Совета Федерации проводились форумы регионов Беларуси и России, в рамках которых подписаны десятки крупных коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве. В Минске прошел I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. При содействии Совета Республики состоялся Белорусско-польский деловой форум "Добрососедство-2019". Все эти мероприятия содействовали укреплению международных связей с нашими партнерами, повышению роли межпарламентского сотрудничества", - отметил спикер.

Михаил Мясникович подчеркнул, что нынешняя сессия проходит в канун 20-летия Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. "Совет Республики делал все от него зависящее, чтобы развитие интеграции осуществлялось с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре", - добавил он.-0-

Мясникович: большинство инициатив Совета Республики шестого созыва отражены в нормативно-правовых актах За время работы шестого созыва одобрены 283 закона, приняты к сведению 15 декретов. Сенаторский корпус активно участвовал в решении важнейших задач социально-экономического развития, поставленных главой государства.

Мясникович: важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью "Важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью. Наши усилия были направлены на развитие молодежного парламентаризма, поддержку ярких и талантливых ребят, которые стремятся быть полезными своей стране, - сказал Михаил Мясникович.