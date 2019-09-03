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03 сентября 2019, 09:55

Председательство Словакии в ОБСЕ высоко оценивает усилия Беларуси по обеспечению безопасности в регионе

Лукаш Паризек. Фото пресс-службы посольства Словакии
Лукаш Паризек. Фото пресс-службы посольства Словакии

3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Председательство Словакии в ОБСЕ высоко оценивает усилия Беларуси по обеспечению безопасности в регионе. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии - спецпредставитель по председательству Словакии в ОБСЕ Лукаш Паризек.

"Высоко оцениваю то, что делает Беларусь по сохранению и обеспечению безопасности в регионе и мире, - сказал он. - Минск хорошо зарекомендовал себя в качестве инициатора по преодолению угроз безопасности".

Борьба с терроризмом является сегодня наиболее актуальной темой. "Терроризм, к сожалению, никуда не ушел в последние годы", - заметил госсекретарь. При этом он подчеркнул, что на сегодняшней встрече в Минске не будет разговоров о борьбе с терроризмом в общих чертах, речь пойдет о конкретных темах, связанных с использованием новых технологий в этой борьбе.

Лукаш Паризек также отметил, что благодаря председательству в ОБСЕ Словакия также сфокусировала свое внимание на данной тематике.-0-

Теги
безопасность ОБСЕ Словакия терроризм
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