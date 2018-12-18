Председательство Таджикистана в СНГ было успешным и результативным - Лебедев

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председательство Таджикистана в СНГ в 2018 году было успешным и результативным, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ в Исполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Высокую оценку председательство Таджикистана получило на встрече президентов стран СНГ в Душанбе 28 сентября и на встрече глав правительств 2 ноября Астане. Все отмечают хорошую организацию проведенных форумов, встреч, заседаний, конференций, которые прошли как в Таджикистане, так и в других странах Содружества под председательством Таджикистана", - сказал Сергей Лебедев.

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