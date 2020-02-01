Представитель Госдепа США о визите Помпео в Минск: отличный способ начать февраль

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Минске во Дворце Независимости прошли переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла за закрытыми дверями, а ее итогов ожидают не только более 80 представителей различных СМИ, но и члены американской делегации, белорусские чиновники.

В их числе исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

Реагируя на просьбу белорусских журналистов дать небольшое интервью, он отметил, что сегодня "не его день", и все итоги должен подводить госсекретарь Помпео.

Вместе с тем Филип Рикер сказал: "Это отличный способ начать февраль".-0-