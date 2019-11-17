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17 ноября 2019, 11:09

Представитель народа в парламенте должен общаться с избирателями лицом к лицу - Ротман

Давид Ротман
Давид Ротман
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социологические опросы в Беларуси подтверждают, что население голосует за честных, порядочных кандидатов, профессионалов, умеющих держать свое слово. Об этом заявил директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК, на 9.00 уже 37,14% избирателей исполнили свой гражданский долг. "Активность достаточно высокая. По нашим предвыборным опросам, более 60% заявили, что наверняка примут участие в выборах. И определенный процент - в зависимости от обстоятельств", - сказал Давид Ротман. По его оценкам, текущие цифры говорят о том, что процесс идет нормально. "Примерно к 14.00 эта цифра значительно вырастет", - выразил уверенность социолог.

Также, согласно предвыборным опросам, большинство граждан хочет видеть в парламенте честных, порядочных, умеющих держать свое слово профессионалов с определенным опытом. "Также населению, в том числе и мне, хотелось бы, чтобы избранный депутат как можно чаще общался со своими избирателями. Потому что он избирается в Палату представителей, т.е. этот человек представляет тех, кто его избирает", - отметил Давид Ротман.

По его мнению, кандидатам в депутаты следовало бы не просто как можно больше общаться с избирателями, а общаться именно лицом к лицу, не через какие-то объявления и листовки. "А как иначе можно услышать мнения из народа, если напрямую не разговаривать, не слышать, чего люди хотят. Не менее важно - обещать только то, что можешь сделать и знаешь, как", - считает Давид Ротман.-0-

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