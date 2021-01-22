Представитель России назвал неформальную дискуссию по Беларуси провокацией

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводимая по формуле Аррии неформальная встреча по вопросам работы медиа в Беларуси - это провокация и попытка вмешательства в дела суверенного государства. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент БЕЛТА.

Дискуссия проходила онлайн по формуле Аррии, то есть носила неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году. Любой член Совета Безопасности ООН может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены Совета при желании могут отказаться от участия во встрече.

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