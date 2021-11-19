Представитель Всеиспанской ассоциации белорусов: Беларусь - это зеленая страна с голубыми глазами

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проживающие в Испании белорусы участвуют в реализации различных культурных проектов, рассказывающих о Беларуси. Это отметила корреспонденту БЕЛТА президент Всеиспанской ассоциации белорусов, директор консультативно-языкового центра "Лингволандия" Светлана Яськова, которая приняла участие в шестом заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья.

Она рассказала, что в Испании проживает несколько тысяч белорусов. "Постоянно реализуем культурные проекты, проводим различные мероприятия, в том числе литературные встречи. Так, недавно отмечали "Дажынки" в посольстве Беларуси в Испании", - отметила руководитель.

Светлана Яськова отдельно остановилась на реализуемых образовательных проектах в рамках консультативно-языкового центра "Лингволандия". "Мы организовали лингвистический проект "Обучение без границ". В нем участвуют дети, которые проживают в Испании, не только белорусы, а в целом русскоязычные, в том числе россияне, украинцы, они подключаются к нашим занятиям по субботам. Они проходят курс начальных классов белорусской школы, обучаются с учителями начальных классов из Минска", - поделилась она.

Кроме того, Светлана Яськова сообщила об осуществляемых туристических проектах, которые имеют и образовательную направленность: "Привожу ежегодно группы испанцев на обучение в Беларусь на курсы русского языка как иностранного, в МГЛУ на стажировку. Как новое направление - это наши санатории. То есть речь идет про совмещение образовательного направления с отдыхом в Беларуси".

Руководитель также сказала, что очень любит свою родину: "Я обожаю Беларусь. Стараюсь бывать здесь два-три раза в год, приехать набраться сил. Испанцам рассказываю о Беларуси: это зеленая страна с голубыми глазами. Зеленая, потому что леса, а голубое - это наши озера".-0-