Представители МИД стран СНГ обсудили внешнеполитическое планирование

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации о внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств - участников СНГ состоялись сегодня в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники оценили международную ситуацию и ее влияние на процессы на пространстве СНГ. Подчеркнута нестабильность геополитической обстановки в регионе и мире, возникновение очагов напряженности на пространстве Содружества, а также необходимость формирования атмосферы сотрудничества и партнерства. "Кроме того, обсуждены интеграционные процессы на евразийском пространстве. Участники отметили успешное председательство в СНГ Узбекистана в уходящем году, в течение которого принят ряд важнейших стратегических документов, а также приветствовали белорусское председательство в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.

На мероприятии обсудили дальнейшие приоритетные направления межмидовских консультаций в сфере внешнеполитического планирования, констатировали наличие перспектив по расширению взаимодействия по большому числу общественно значимых тем международной повестки дня. Была подтверждена целесообразность и эффективность дальнейшего проведения межмидовских консультаций в этом формате.

Многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ, которые проводятся с 1995 года, стали важным инструментом политического взаимодействия стран Содружества. Основные цели консультаций - широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, анализ проблем, препятствующих продвижению совместных инициатив в международных организациях, рассмотрение при необходимости отдельных пунктов проектов повесток дня заседаний СМИД СНГ и взаимное информирование о позициях государств-участников для выработки консенсуса по обсуждаемым вопросам.

В пресс-службе напомнили, что на состоявшемся 10 декабря заседании Совета министров иностранных дел СНГ утвержден план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2021 год.-0-