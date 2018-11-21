Представители МИД стран СНГ обсудят в Душанбе вопросы правового сотрудничества

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб МИД стран СНГ пройдет 22-23 ноября в Душанбе (Таджикистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Представители внешнеполитических ведомств планируют обсудить вопросы правового сотрудничества. На заседании также пойдет речь о целесообразности разработки рекомендаций, обосновывающих внесение проектов документов на рассмотрение Советов глав государств, глав правительств, министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, укреплении потенциала Межпарламентской ассамблеи СНГ для гармонизации национального законодательства стран Содружества.

Заседания Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран СНГ проводятся в формате межмидовских консультаций на регулярной основе. Основные их цели - широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес.-0-