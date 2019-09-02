Представители партий составляют 19,1% от общего числа выдвиженцев в окружные избиркомы в Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители политических партий составляют 19,1% от общего числа выдвиженцев в окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

Всего в Беларуси по 2 сентября включительно должно быть образовано 110 окружных избирательных комиссий. В их состав выдвинуто 1959 человек, из которых 1427, или 72,8%, - общественными объединениями. Так, партии, по данным ЦИК, выдвинули 375 человек, или 19,1%, другие общественные объединения - 1052 (53,7%).

Среди партий самыми активными на этом этапе избирательной кампании оказалась КПБ. Коммунисты выдвинули в окружные избиркомы 86 своих представителей, или 4,4% от общего количества кандидатур. Далее следуют Белорусская партия левых "Справедливый мир", которая выдвинула 74 человека (3,8%), и Республиканская партия труда и справедливости (60 человек, 3,1%).

Что касается других общественных объединений, то в лидерах профессиональные союзы. Они выдвинули 286 человек (14,6%). Республиканское общественное объединение "Белая Русь" и БРСМ предложили по одному своему представителю во все 110 окружных избирательных комиссий.

От граждан путем подачи заявлений в окружные избиркомы выдвинуто 625 человек, или 31,9%, от трудовых коллективов - 77 (3,9%).

После образования окружных избиркомов претенденты на места в парламенте смогут начать подавать в них документы (первым делом о регистрации инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения).

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-