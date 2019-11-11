Представители ЦИК России станут наблюдателями за парламентскими выборами в Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев совместно с членами комиссии Евгенией Орловой, Сергеем Сироткиным и Валерием Гальченко примут участие в международном наблюдении на парламентских выборах в Беларуси, которые пройдут 17 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ЦИК РФ.

"По приглашению председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной Беларусь посетят зампредседателя ЦИК России Николай Булаев и член ЦИК России Евгения Орлова. Член ЦИК России Сергей Сироткин примет участие в наблюдении в составе миссии наблюдателей от ШОС, член ЦИК России Валерий Гальченко возглавит делегацию ЦИК РФ в составе миссии наблюдателей от СНГ", - говорится в сообщении.

Выборы в Палату представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в палате претендуют 560 кандидатов.-0-