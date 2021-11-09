Представители УВКБ ООН и МОМ проинформированы об оценке со стороны Беларуси ситуации на белорусско-польской границе

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 ноября состоялась встреча заместителя начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Александра Опимаха с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо и представителем Международной организации по миграции в Беларуси Махым Оразмухаммедовой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
В ходе встречи представители международных организаций были проинформированы об оценке со стороны Беларуси актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Обсуждены возможности организации взаимодействия заинтересованных в целях обеспечении интересов уязвимых людей, направляющихся в страны ЕС в поисках убежища.-0-