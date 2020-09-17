Представители внешнеполитических ведомств Беларуси и Швейцарии обсудили перспективы взаимодействия

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе швейцарской стороны сегодня состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с заместителем государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего взаимодействия.

"Констатирована необходимость открытого диалога с целью продолжения конструктивного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.-0-