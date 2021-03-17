Представительницы БСЖ на встрече со студентами обсудили вопросы изменений в Конституцию

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены первичной организации Белорусского союза женщин, депутаты Палаты представителей Национального собрания 17 марта провели встречу со студентами Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ в рамках диалоговой площадки "Конституция Республики Беларусь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Дискуссия была активной, с множеством мнений, вопросов и предложений, которые вышли за рамки обозначенной темы. Говорили о правовой грамотности молодежи, патриотическом воспитании. Молодые люди считают, что возрастной ценз для голосования следует оставить с 18 лет, молодежь довольно активна и желает участвовать в политической жизни страны. Речь шла также о том, что надо обратить большее внимание на патриотическое и правовое воспитание молодежи. Касались темы борьбы с наркотиками в молодежной среде. Не осталась в стороне и тема внешней политики и мирового устройства.

Депутаты Жанна Чернявская и Ольга Креч рассказали о работе постоянных комиссий парламента и законодательной деятельности. Они коснулись вопросов создания Конституции, ее значения в жизни государства. Было предложено участникам площадки обсудить тему внесения дополнений и изменений в Основной закон. Отмечалась важность того, чтобы подход был взвешенным и продуманным. Обновленная Конституция должна отвечать интересам нашей страны, граждан и учитывать современные вызовы.

В ходе дискуссии затрагивалась тема ответственности и говорилось о том, что безнаказанность рождает вседозволенность, и как этого избежать. Большое внимание было уделено тому, что в нашей стране созданы все условия для самореализации молодежи.

Белорусский союз женщин продолжает мероприятия, посвященные Дню Конституции, которые проходят во многих регионах страны.-0-