14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина.
Она пояснила, что предвыборная агитация начинается после регистрации кандидатов в депутаты. Так, их выдвижение завершается 7 октября, на регистрацию отводится десять дней. Это значит, предвыборная агитация начнется после 17 октября. Если кандидата зарегистрируют раньше этого срока, то он сможет приступить к агитации. "Но все равно это середина октября", - добавила глава ЦИК.
Лидия Ермошина поделилась ожиданиями от предвыборной агитации, подчеркнув, что только от кандидатов в депутаты зависит, насколько этот этап будет запоминающимся. "Если кандидаты используют хотя бы все то, что им бесплатно дает государство (выступления в газетах, на телевидении, участие в теледебатах), то уже это будет достаточно оживленно", - считает председатель ЦИК.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - 7 ноября.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2819 BYN
|2.281 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0415 BYN
|2.042 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.1296 BYN
|3.12 BYN
|3.122 BYN