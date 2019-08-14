14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборная агитация на парламентских выборах в Беларуси стартует в середине октября. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Она пояснила, что предвыборная агитация начинается после регистрации кандидатов в депутаты. Так, их выдвижение завершается 7 октября, на регистрацию отводится десять дней. Это значит, предвыборная агитация начнется после 17 октября. Если кандидата зарегистрируют раньше этого срока, то он сможет приступить к агитации. "Но все равно это середина октября", - добавила глава ЦИК.

Лидия Ермошина поделилась ожиданиями от предвыборной агитации, подчеркнув, что только от кандидатов в депутаты зависит, насколько этот этап будет запоминающимся. "Если кандидаты используют хотя бы все то, что им бесплатно дает государство (выступления в газетах, на телевидении, участие в теледебатах), то уже это будет достаточно оживленно", - считает председатель ЦИК.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - 7 ноября.-0-

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