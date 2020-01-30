Премьер Казахстана: Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является одной из продвинутых стран в IT-сфере, заявил сегодня премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Аскар Мамин и Сергей Румас

"Мы считаем, что Беларусь - одна из продвинутых стран в IT-сфере", - заявил Аскар Мамин.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30-31 января находится с рабочим визитом в Казахстане. Глава белорусского правительства 31 января в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики". "Мы ознакомились с развитием цифровизации в Беларуси. Еще раз признаем те успехи, которые достигнуты страной. Уверен, что ваше участие в форуме будет очень полезным для всех его участников и для вас, - сказал премьер-министр Казахстана. - Мы всегда рады принимать вас в Казахстане. Мы рассматриваем Беларусь как близкого друга и партнера в интеграционных объединениях, в многостороннем и двустороннем формате".

Сергей Румас назвал форум "Цифровое будущее глобальной экономики" представительным и отметил рост числа его участников. "Все страны имеют успехи в IT, кто-то в одной области, кто-то в другой. Очень важен обмен этими достижениями, чтобы мы видели, чувствовали, как движутся наши партнеры. Кроме того, у нас есть общая цифровая повестка нашей евразийской интеграции. Тоже очень важно, чтобы мы часть движения вперед переносили в цифровой плоскости уже на площадку нашей евразийской интеграции, - подчеркнул он. - Я также рад возможности обсудить наши двусторонние вопросы".

Сергей Румас

Беларусь с 1 января председательствует в органах Евразийского экономического союза.-0-

Фото Оксаны Манчук