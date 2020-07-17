Премьер Кыргызстана отмечает успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавируса

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на встрече с Президентом Александром Лукашенко отметил успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Кубатбек Боронов передал главе белорусского государства искреннее приветствие от Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Он также позитивно оценил выбранный в Беларуси метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, отметив успехи страны в этом направлении. "Мы наблюдаем, что Беларусь успешно борется и уже побеждает коронавирус", - сказал премьер-министр. "Бог пожалел нас, наверное", - отреагировал Александр Лукашенко.

Руководитель правительства Кыргызстана считает, что белорусский опыт в противодействии коронавирусной инфекции может быть интересен другим странам. Кубатбек Боронов также обратил особое внимание на высокое качество медикаментов, которые производятся в Беларуси.-0-