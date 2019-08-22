Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Беларусь

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибудет с официальным визитом в Беларусь 23 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Запланированы переговоры грузинского премьера с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Состоится встреча с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Мамука Бахтадзе также посетит Минский автомобильный завод, где ознакомится с продукцией предприятия.

Товарооборот Беларуси и Грузии в первом полугодии составил $37 млн. Экспорт сложился на уровне $25,4 млн, импорт - $11,6 млн. Основные статьи белорусского экспорта в Грузию в этом году - синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарства, электрические трансформаторы, провода и кабели. Импортируются минеральная вода, спиртные напитки, орехи, нефтепродукты. Оборот услуг в январе-мае вырос на 17,9% и составил $9,2 млн (экспорт - $7 млн, импорт - $2,2 млн).

На белорусском рынке действуют 17 предприятий с грузинским капиталом, в том числе 11 совместных компаний. В Грузии работают более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний.-0-