Премьер-министр Пакистана планирует посетить Беларусь до конца года

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует посетить Беларусь до конца года. Об этом сообщил посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович на открытии в Лахоре белорусско-пакистанского бизнес-форума. Мероприятие организовано на полях международной промышленной выставки IEMA и проходит под эгидой Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве.

Андрей Ермолович подчеркнул, что между странами, которые отметили в этом году 25-летие дипломатических отношений, созданы все необходимые механизмы, облегчающие двустороннее взаимодействие во всех без исключения сферах. Успешными примерами являются совместная белорусско-пакистанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и созданные при участии сторон совместные рабочие группы, в частности по промышленности и сельскому хозяйству. Очередное заседание совместной комиссии планируется провести в Минске этой осенью.

Министр промышленности, торговли, инвестиций и информации правительства провинции Пенджаб Миан Икбал в свою очередь отметил, что белорусская продукция и технологии в различных сферах востребованы в Пакистане. Он призвал белорусские компании наращивать свое присутствие на пакистанском рынке.

На форуме ведущие белорусские промышленные предприятия и научные учреждения презентуют пакистанской аудитории свои бренды, а также проведут переговоры в контексте укрепления делового сотрудничества между странами, поиска точек соприкосновения и выхода на конкретные проекты.

Фото посольства Беларуси в Пакистане

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению подписал накануне соглашение с пакистанскими коллегами о сотрудничестве в области магнитных материалов. Кроме того, представителями научной делегации Беларуси достигнута договоренность о реализации визита в Беларусь профильной делегации Министерства науки и технологий Пакистана для предметного ознакомления с отечественными наработками в научно-технической сфере.-0-