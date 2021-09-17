Премьер-министр Пакистана видит возможность закончить 40-летнюю войну в Афганистане

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Текущая ситуация дает шанс закончить 40-летнюю войну в Афганистане. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на саммите ШОС в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Афганистан находится в центре всеобщего внимания. Внезапное изменение режима, приход "Талибана" к власти, полный вывод иностранных вооруженных сил сформировали в этой стране новую реальность. "Мы думаем, что сейчас в центре интереса международного сообщества должно быть обеспечение того, чтобы конфликт в Афганистане не возобновился и ситуация с безопасностью была стабилизирована", - сказал премьер-министр Пакистана.

"Мы должны помнить, что прежнее правительство Афганистана жило на 75% за счет иностранной помощи. И сейчас наступило время стоять рядом с народом Афганистана твердо и недвусмысленно. Мы приветствуем усилия генерального секретаря ООН и учреждений ОНН в том, что они направили и мобилизуют международную гуманитарную помощь этой стране. Мы также надеемся на позитивное вовлечение международного сообщества в Афганистан, что жизненно важно. Это редкая возможность наконец закончить 40-летнюю войну в Афганистане. И этот момент мы не должны упускать. Было бы не очень мудро допускать критические взгляды и точки зрения для того, негативно рассматривать то, что происходит, и распространять негативную пропаганду", - заявил премьер-министр Пакистана.

По его словам, это только навредит Афганистану и афганскому народу. "Со своей стороны "Талибан" должен выполнить все свои обещания по созданию инклюзивной политической структуры, должен обеспечить права человека для всех жителей Афганистана, а также обеспечить то, чтобы эта страна никогда снова не стала убежищем для террористов. Таким же образом Афганистан не должен стать источником оружия и наркотиков или большего числа беженцев", - отметил Имран Хан.

Он подчеркнул, что Афганистан должен быть суверенной страной без какого-либо внешнего контроля.

В своем выступлении Имран Хан также отметил рост международной значимости ШОС, высказался на тему последствий и работы по преодолению пандемии коронавируса, рассказал об опыте Пакистана в этой сфере. Премьер-министр обратил внимание на важность поддержки развивающихся стран, особенно в условиях современных вызовов в мировой экономике.

Пакистан также обеспокоен проблемами, связанными с изменением климата. "Мы являемся одной из десяти наиболее уязвимых стран", - заметил Имран Хан.

Не менее остро стоит и проблема терроризма. "В течение десятилетий Пакистан страдает от терроризма, который был поддержан, спланирован и профинансирован другими странами", - сказал премьер-министр Пакистана.

В целом он призвал к принятию мер по обеспечению устойчивого развития в регионе ШОС, высказал ряд предложений в этом плане.-0-