Премьер-министры стран ЕАЭС, Кубы, Молдовы и Узбекистана встретятся 29-30 апреля в Казани

26 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 29-30 апреля в Казани (Россия). Информацию об этом разместила на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина отметила: по традиции на заседание приглашены также главы правительств государств - наблюдателей при Евразийском экономическом союзе: Кубы, Молдовы и Узбекистана.

"Про повестку. Межправсовет рассмотрит результаты пилотного проекта в области внешней электронной торговли, а также возможность снижения порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования", - сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК. Кроме того, планируется обсудить вопрос унификации мер регулирования экспорта отдельных видов чувствительных товаров, меры по защите рынка сельхозпродукции ЕАЭС от опасных вирусов растений, а также перспективы сотрудничества стран союза в сфере космических услуг.

"Также в повестке - вопрос отмены решения Коллегии ЕЭК о выполнении Республикой Беларусь обязательств по функционированию внутреннего рынка союза. Речь идет о решении, которым признано барьером требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны", - добавила Ия Малкина.-0-