Пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной пройдет в БЕЛТА 14 августа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь" с участием председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной состоится в пресс-центре БЕЛТА 14 августа в 14.30.

Глава государства 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года. 6 августа на заседании ЦИК утверждены календарные планы парламентских выборов. Все важнейшие события избирательной кампании будут освещаться на информационном ресурсе ВЫБОРЫ-2019 (http://vybary2019.by).

Об особенностях и ходе подготовки выборов расскажет глава ЦИК Лидия Ермошина.

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