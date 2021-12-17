Президент Армении и посол Беларуси рассмотрели расширение сотрудничества между странами

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17 декабря, Минск /Корр БЕЛТА/. Президент Армении Армен Саркисян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Республике Армения Александром Конюком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с расширением двустороннего сотрудничества", - сказали в Министерстве иностранных дел.
Речь также шла о взаимодействии Беларуси и Армении в рамках интеграционных форматов. Состоялся и обмен мнениями о ситуации в сфере региональной безопасности.-0-