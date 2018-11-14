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Президент Азербайджана встретился с послом Беларуси

Политика 14.11.2018 | 15:05
Геннадий Ахрамович и Ильхам Алиев. Фото посольства Беларуси в Азербайджане
Геннадий Ахрамович и Ильхам Алиев. Фото посольства Беларуси в Азербайджане

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 ноября встретился с послом Беларуси в этой стране Геннадием Ахрамовичем. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

"В ходе беседы обсуждены вопросы состояния и перспектив развития двусторонних отношений в различных областях, а также предстоящий визит (в Беларусь. - Прим. БЕЛТА) Президента Азербайджана в ноябре текущего года", - рассказали в посольстве.

Глава азербайджанского государства затронул отдельные аспекты международной повестки дня.

Как сообщалось БЕЛТА, 12 ноября состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Основным поводом также был предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева. Глава белорусского государства обратил внимание, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше. "Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет", - подчеркнул на встрече белорусский лидер.-0-

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Теги
Азербайджан, встречи, дипломатия
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