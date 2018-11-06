Президент Джеймстаунского фонда: взаимоотношения между Беларусью и США выходят на новый уровень

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев – БЕЛТА/. Президент Джеймстаунского фонда (США) Глен Ховард считает, что белорусско-американские отношения в настоящее время выходят на новый уровень. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами после встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, взаимоотношения между Беларусью и США на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются большим доверием. Данный визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами, в министерствах", - сказал американский аналитик.

По его словам, недавний визит в Беларусь помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарона Уэсса Митчелла также позволит вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень.

"Встреча с главой белорусского государства превзошла все мои ожидания, и каждый визит в Беларусь - очень памятное и радостное событие. Многие из нас уже здесь не впервые. Для меня это третий визит. Кроме того, здесь есть и новые лица", - добавил Глен Ховард.-0-