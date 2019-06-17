Президент Египта прибыл с официальным визитом в Беларусь

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси прибыл с официальным визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

У трапа самолета главу государства встретили министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, а также послы обеих стран.

Сегодня Абдель Фаттах аль-Сиси проведет в Минске встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и руководителями крупных белорусских предприятий. На 18 июня запланированы переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщала пресс-служба главы белорусского государства, Абдель Фаттах аль-Сиси и Александр Лукашенко обсудят расширение торгово-экономического взаимодействия, рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.

Лукашенко 18 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Египта Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016-м до $108,7 млн в 2018-м. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт - $35,26 млн (плюс почти 72%).

Беларусь поставляет в Египет грузовую автотехнику, тракторы, оптику, металлопродукцию, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. Египет экспортирует в Беларусь цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

Сейчас страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест.

В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".-0-