Президент Израиля ценит участие Беларуси в международном форуме памяти жертв холокоста

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Израиля Реувен Ривлин высоко ценит участие Беларуси в мероприятиях международного форума лидеров. Об этом он заявил в беседе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Фото Палаты представителей

Владимир Андрейченко 22 января принял участие в торжественном приеме от имени главы государства Реувена Ривлина в честь президентов и премьер-министров зарубежных государств, а также глав иностранных организаций, которые приехали на форум памяти жертв холокоста. "Во время приема состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Реувеном Ривлиным. Спикер передал приветствие от Президента Беларуси Александра Лукашенко. В свою очередь Реувен Ривлин просил передать белорусскому лидеру наилучшие пожелания и благодарность за участие страны в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. Он добавил, что высоко ценит этот факт", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, во время приема председатель Палаты представителей провел беседы с рядом руководителей парламентов иностранных государств.

Как сообщалось, Владимир Андрейченко находится в Иерусалиме с визитом по поручению главы государства. В частности, спикер примет участие в форуме лидеров, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. В столице Израиля собрались представители 46 стран: президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии. Форум нацелен на сохранение памяти о холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны.-0-