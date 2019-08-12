Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси

12 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Указом президента Казахстана Бейсенбаев Аскар Асанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, сообщили в пресс-службе главы государства.

Другим указом президент освободил Ертысбаева Ермухамета Кабидиновича от должности посла Казахстана в Беларуси, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

До назначения Аскар Бейсенбаев был депутатом Сената парламента Казахстана.-0-