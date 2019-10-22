Президент Кубы прибыл с официальным визитом в Беларусь

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет кубинского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что 23 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с высоким гостем. Встреча пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.

Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях. Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подпишут совместное заявление.-0-

Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес 22-24 октября впервые посетит Беларусь с официальным визитом. По словам дипломата, визит позволит проанализировать состояние двустороннего сотрудничества и определить новые векторы взаимодействия, в том числе экономического.

Беларусь и Куба обсудят возможность создания СП в области логистики и машиностроения Стороны обсудили на встрече возможности выхода белорусских компаний на кубинский рынок и механизмы продвижения взаимной торговли.