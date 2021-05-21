Президент Кубы заявил о готовности страны к сотрудничеству с ЕАЭС в борьбе с пандемией

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба готова к эффективному сотрудничеству со странами ЕАЭС в области борьбы с пандемией. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель сегодня на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мигель Диас-Канель обратил внимание на "систему качественного бесплатного всеохватывающего здравоохранения в стране, в которой используются научные и инновационные достижения". По его словам, кубинские ученые, исследователи и медработники обеспечивают производство в стране 85% лекарств, входящих в национальный протокол действий по борьбе с пандемией.

"В то же время разрабатываются пять вакцин-кандидатов, которые сейчас находятся на различных этапах клинических испытаний. Мы выражаем готовность к эффективному сотрудничеству с государствами ЕАЭС на основе обмена опытом между экспертами наших стран, - заявил президент Кубы. - Мы также готовы начать процесс выхода наших лекарственных средств, медицинских приборов и технологий на общий рынок, создание которого утверждено в Договоре о Евразийском экономическом союзе".

Куба также подтвердила заинтересованность в более активном участии деловых кругов стран ЕАЭС в проектах с привлечением иностранных инвестиций на Кубе, особенно с учетом привлекательного для инвесторов законодательства.

Куба является страной - наблюдателем в ЕАЭС с 11 декабря 2020 года.-0-