Президент Кыргызстана предложил сформировать фонд развития ЕАЭС

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил сформировать фонд развития ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша инициатива о создании Института развития ЕАЭС отражена в декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов. Однако эти предложения не были включены в проект стратегии до 2025 года. В этой связи еще раз хочу отметить необходимость создания финансового института в рамках союза как фонда развития ЕАЭС", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, в проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции не отражены и некоторые другие инициативы. "Считаю необходимым доработать проект документа", - добавил Президент Кыргызстана.-0-