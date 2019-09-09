Президент Литвы высказался за политический диалог с Беларусью

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический диалог Литвы с Беларусью при всех имеющихся разногласиях послужит интересам обеих стран. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает ТАСС.

"Нельзя не учитывать расхождения во мнениях по строящейся в Островце атомной электростанции и по другим вопросам, но необходимо завязать нормальные контакты", - сказал Гитанас Науседа.

По его мнению, игнорировать соседнюю страну неразумно. "Ненормально жить, отгородившись окопами, и не замечать, что рядом существует сосед", - отметил президент Литвы.

Отношения с Беларусью, сложившиеся при президентстве Дали Грибаускайте, он охарактеризовал как замороженные. "Не знаю, будет ли для нас полезно, если такое положение продлится", - сказал литовский лидер.

Гитанас Науседа призвал отказаться от двойных подходов, которые практикуются в экономике с одной стороны, и в политике - с другой. "У нас с Беларусью экономические, логистические связи, немалые литовские инвестиции в Беларуси, но когда речь заходит о политическом диалоге, тогда все начинают переглядываться и стараются побыстрее отвернуться в сторону", - отметил он.

Литовский лидер считает, что надо начинать с малого. "Начнем осторожно, понемногу", - сказал он. По его словам, многое также зависит от желания Беларуси сотрудничать.-0-