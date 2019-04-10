Президент Молдовы отметил активизацию сотрудничества с Беларусью

10 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон 9 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.
На встрече был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, культуры, науки, образования, а также развития межрегиональных связей.
Игорь Додон отметил, что визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в апреле минувшего года придал импульс белорусско-молдавскому взаимодействию, и выразил благодарность за предоставленную белорусской стороной техническую помощь.-0-
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