Президент Сирии поздравил Лукашенко с победой на выборах

12 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщает БЕЛТА.

"С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного нам народа", - подчеркнул сирийский лидер.

Он также отметил: "Ваша победа и переизбрание на новый президентский срок предоставляет нашим правительствам новые возможности укрепить сотрудничество всех сферах и поднять наши отношения на новый уровень в интересах двух дружественных стран и народов".-0-