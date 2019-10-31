Президент Татарстана намерен посетить Беларусь в декабре

31 октября, Казань /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует посетить с визитом Беларусь в декабре. Об этом сообщил сегодня на встрече с белорусскими и российскими журналистами вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, передает корреспондент БЕЛТА.

Группа представителей ведущих СМИ Беларуси и России находится в Татарстане в пресс-туре на тему: "Перспективы экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Татарстана", организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и международным информационным агентством "Россия сегодня".

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