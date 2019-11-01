Президент Узбекистана: реализация договоренностей с Беларусью даст серьезный результат

1 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Реализация договоренностей Узбекистана и Беларуси даст серьезный результат, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все вопросы решаются с пониманием друг друга. Так что думаю, результат будет очень серьезный", - отметил Шавкат Мирзиёев. Этому способствует и подписанная сторонами дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества.

"Мы на самом деле добились того, чтобы результаты наших переговоров с Президентом Беларуси не оставались на бумаге, а воплощались в жизнь", - подчеркнул глава Узбекистана.

Сергей Румас

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2018 году составил $157,4 млн (120,2% к уровню 2017-го). В январе-августе 2019 года товарооборот уже более $150 млн (137,1% к уровню соответствующего периода предыдущего). Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, части и принадлежности для тракторов, говядина, сухое молоко, немелованная бумага, лекарственные средства, нефтепродукты. Из Узбекистана импортируются хлопчатобумажная пряжа, фрукты и овощи, орехи, одежда, постельное и столовое белье, кабели и провода.-0-

Фото Леонида Щеглова